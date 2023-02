Returnal è il secondo peggior lancio su PC per un gioco PlayStation

Nonostante sia stato acclamato dalla critica e la versione PC di Returnal sia di ottima qualità, lo sparatutto roguelite di Housemarque ha ottenuto risultati tutt’altro che entusiasmanti alla prova del mercato.

Stando a quanto segnalato da SteamDB, che analizza i dati pubblici della principale piattaforma di digital delivery per PC, Returnal ha fatto registrare il secondo lancio peggiore per un gioco PlayStation, precedendo soltanto Sackboy: Una Grande Avventura. Sul versante dell’utenza attiva, il picco di giocatori è stato di appena 6,691 utenti attivi in contemporanea, mentre si stima che Returnal abbia venduto tra le 46 mila e le 126 mila copie sin dal lancio avvenuto il 15 febbraio. Numeri decisamente deludenti per un titolo di questo calibro.

Chissà a questo punto come si comporterà il prossimo videogioco targato Sony in uscita su PC: stiamo parlando di The Last of Us: Parte I, in arrivo su Steam il 28 marzo.