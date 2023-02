Elden Ring ha venduto 20 milioni di copie in tutto il mondo

Bandai Namco ha annunciato che Elden Ring ha venduto più di 20 milioni di copie in tutto il mondo sin dal suo lancio, cioè dal 25 febbraio dello scorso anno.

“Elden Ring continua a scatenare, nel corso dell’esplorazione dell’Interregno, teorie e discussioni dei Senzaluce di tutto il mondo nel tentativo di mettere insieme personaggi ed eventi per svelare una lore profonda e misteriosa,” si legge in un breve comunicato arrivato in redazione. “Accolto calorosamente dai giocatori e acclamato dalla critica, il titolo ha ricevuto vari premi durante tutto l’anno. Bandai Namco Entertainment Inc. e FromSoftware, Inc. sono molto grate per ogni giocatore che ha scelto di entrare in questo mondo.”

Elden Ring ha ottenuto anche il nostro premio di gioco dell’anno durante i TGM Awards 2022, oltre a diversi altri riconoscimenti.