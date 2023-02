Nintendo non sarà all'E3 2023, è ufficiale

Nintendo ha confermato che non sarà presente al prossimo E3 2023, come peraltro era stato ipotizzato qualche settimana fa.

“Valutiamo caso per caso la nostra partecipazione a vari eventi in modo da considerare modi diversi di coinvolgere i nostri fan,” si legge in una nota stampa ufficiale diffusa tramite IGN. “Dal momento che l’E3 di quest’anno non si inserisce al meglio nei nostri piani, abbiamo deciso di non partecipare. Tuttavia continueremo a supportare sia l’ESA che l’E3.”

È dunque probabile che in futuro Nintendo possa tornare a essere presente alle successive manifestazioni losangeline, ma quest’anno la compagnia giapponese ha deciso di non partecipare. Dei tre produttori di console, per il momento solo Nintendo ha sciolto le riserve, mentre Microsoft e Sony devono ancora confermare se saranno o meno presenti all’E3 2023. Nel frattempo, Ubisoft ha dichiarato che sarà al Los Angeles Convention Center dal 13 al 16 giugno.