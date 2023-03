Secondo quanto riporta Dualshockers in questo articolo, Mundfish avrebbe rivelato allo youtuber russo Alexey Makarenkov che Atomic Heart 2 è nei piani. Ecco il trailer originale:









Durante un’intervista lo youtuber ha posto tre domande agli sviluppatori del recente FPS/immersive sim ambientato in Russia di cui vi abbiamo parlato nella nostra recensione.

Mentre quella sui dati di vendita di Atomic Heart non ha ricevuto una risposta precisa e quella legata all’attuale impegno dello studio abbia semplicemente confermato i piani per il supporto post lancio (non c’è in verità la data di uscita del primo contenuto aggiuntivo), alla domanda su quali siano i piano dello studio circa un eventuale sequel, Mundfish avrebbe sorpreso Makarenkov, il quale si aspettava la classica risposta generica, rispondendo che un sequel di Atomic Heart è in fase di progettazione.

Al momento dunque Mundfish è al lavoro sui quattro DLC per il primo capitolo. I fan dello shooter ucronico possono dormire sonni tranquilli, ma, come sembrerebbe dopo questa intervista, i contenuti aggiuntivi in arrivo potrebbero essere soltanto l’inizio.