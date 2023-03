Diablo 4 non sarà su Game Pass, conferma Blizzard

Mentre Microsoft continua la sua battaglia con gli enti antitrust di mezzo mondo per acquisire Activision Blizzard, in tanti si stanno chiedendo se Diablo 4 farà o meno parte del catalogo del servizio Game Pass sin dal lancio.

A rispondere a questo interrogativo ci ha pensato direttamente Rod Fergusson, general manager di Blizzard Entertainment, il quale intervenendo su Twitter ha dichiarato che al momento non c’è alcun piano per portare Diablo 4 su Game Pass. L’esponente della Casa di Irvine ne ha poi approfittato per ricordarci dell’imminente beta in partenza tra pochi giorni.

Gli interessati potranno infatti provare l’action RPG dal 17 al 19 marzo nel caso in cui sia stato effettuato il pre-order del gioco, altrimenti la beta aperta a tutti si terrà daò 24 al 27 marzo. Il gioco completo, invece, uscirà il 2 giugno su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.