Miasma Chronicles in uscita su PC e console a maggio

Il nuovo videogioco degli autori di Mutant Year Zero: Road to Eden è ormai dietro l’angolo ora che il publisher 505 Games e The Bearded Ladies hanno annunciato la data di uscita di Miasma Chronicles.









Il tattico a turni post-apocalittico sarà infatti disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 23 maggio in formato digitale, mentre una versione fisica di Miasma Chronicles sarà pubblicata in Europa il successivo 9 giugno.

Nel gioco vestiremo i panni di Elvis, un giovane abbandonato al suo destino nelle terre desolate d’America, con il solo conforto del “fratello” robot Diggs. Insieme dovranno svelare il mistero di Miasma, un’entità misteriosa che minaccia le ultime vestigia dell’umanità. Durante l’avventura incontreranno nuovi personaggi che si uniranno a loro per far fronte ai pericoli che si nascondono dietro ogni angolo.