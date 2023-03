Shattered Heaven si sta preparando alla pubblicazione in Accesso Anticipato su Steam, il 19 aprile è sempre più vicino. Come aveva detto anche il penultimo trailer, il roguelike strategico italiano con combattimenti in stile card game e meccaniche di ruolo è quasi pronto al grande salto, ma i più curiosi saranno felici di sapere che oggi è stato rilasciato un nuovo trailer. Eccolo:









Il nuovo trailer si concentra sul gameplay presentando una serie di diapositive sulle meccaniche di gioco principali che verranno rilasciate nella versione in accesso anticipato. Come si può notare, il video offre una panoramica completa di quella che sarà la multiforme struttura di gioco, saldamente costruita sulla sua anima roguelike e di cui riepiloghiamo di seguito le caratteristiche principali:

Combattimenti tattici RPG: per affrontare al meglio le avversità lungo il travagliato cammino degli eroi di Shattered Heaven, sarà fondamentale migliorare l’attrezzatura e la strategia grazie a un articolato albero delle abilità.

per affrontare al meglio le avversità lungo il travagliato cammino degli eroi di Shattered Heaven, sarà fondamentale migliorare l’attrezzatura e la strategia grazie a un articolato albero delle abilità. Esplorazione: il mondo ostile di gioco si presenta dungeon dopo dungeon offrendo in maniera procedurale sfide, trappole, carte e tesori ogni volta differenti.

il mondo ostile di gioco si presenta dungeon dopo dungeon offrendo in maniera procedurale sfide, trappole, carte e tesori ogni volta differenti. Sistema di deck-building dinamico: i tre diversi mazzi iniziali (uno per ciascun personaggio giocabile) potranno essere modificati e personalizzati nel corso di ogni run in base al proprio stile di gioco preferito e senza limiti alla sperimentazione. Affrontare i nemici sarà ogni volta un’esperienza unica.

i tre diversi mazzi iniziali (uno per ciascun personaggio giocabile) potranno essere modificati e personalizzati nel corso di ogni run in base al proprio stile di gioco preferito e senza limiti alla sperimentazione. Affrontare i nemici sarà ogni volta un’esperienza unica. Crafting: innumerevoli risorse per creare pozioni e potenziamenti saranno reperibili nel corso delle spedizioni nei dungeon e potranno essere acquistate dai mercanti nel mondo di gioco.

innumerevoli risorse per creare pozioni e potenziamenti saranno reperibili nel corso delle spedizioni nei dungeon e potranno essere acquistate dai mercanti nel mondo di gioco. Equinox Cathedral: la base operativa dalla quale partiranno le spedizioni nonché hub presso il quale sarà possibile personalizzare e potenziare i personaggi per adattarsi al meglio alle diverse sfide che si presenteranno nel corso dell’avventura.

Il comunicato ufficiale ci informa che “la narrativa ambiziosa arricchita dalla possibilità di decidere il proprio destino, le sfide complesse, la rigiocabilità, la sperimentazione e la strategia sono solo alcuni tra gli ingredienti della ricetta di Shattered Heaven. Per provare con mano il ramificato gameplay e avere un assaggio delle caratteristiche uniche che contraddistinguono questo particolare titolo, una demo gratuita del gioco è già disponibile su Steam. I contenuti di Shattered Heaven sono in continuo aggiornamento e lo scopo di Leonardo Productions è quello di realizzare un videogioco completo, ben strutturato e articolato che riesca a soddisfare anche i videogiocatori più hardcore.”