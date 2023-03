Stamattina vi abbiamo raccontato che il Giappone si è espresso favorevolmente alla soap-acquisizione del secolo che riguarda Microsoft, Activsion Blizzard e…Sony.

Come riporta di nuovo VGC ma in questo articolo, Bobby Kotick, CEO di Activision Blizzard, in un mail inviata ai dipendenti della compagnia avrebbe definito “deludente” il comportamento di Sony, riferendosi ai tentativi del colosso giapponese di bloccare l’acquisizione a ogni costo.

A quanto pare, riferendosi evidentemente alle insinuazioni di Sony circa l’arrivo di giochi incompleti o qualitativamente inferiori in caso di acquisizione Microsoft – Activision Blizzard, il CEO avrebbe comunicato ai suoi dipendenti che “sappiamo tutti che i nostri giocatori sarebbero i primi a ritenere Microsoft responsabile del mancato rispetto delle promesse di pari contenuti e pari qualità. E tutti noi, che lavoriamo così duramente per offrire i migliori giochi nel nostro settore, ci preoccupiamo troppo dei nostri giocatori per poter lanciare versioni scadenti dei nostri giochi”.

“Sony ha persino ammesso di non essere realmente preoccupata per un accordo Call of Duty: vorrebbe solo impedire che la nostra fusione avvenga”, ha scritto il CEO, che poi ha proseguito così: “questo è ovviamente un comportamento deludente da parte di un partner con cui collaboriamo da quasi trent’anni, ma non permetteremo che questo comportamento di Sony influisca negativamente sulla nostra lunga relazione con loro.”

La chiosa di Bobby Kotick è una rassicurazione per tutti i possessori di PlayStation: “i giocatori PlayStation sanno che continueremo a offrire i migliori giochi possibili sulle piattaforme Sony, esattamente come abbiamo fatto fin dal lancio della prima PlayStation”.