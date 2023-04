The Mageseeker: A League of Legends Story, nuovo trailer

Nuovo trailer sul combat system per The Mageseeker: A League of Legends Story, GDR d’azione 2D ambientato a Demacia. Ecco il trailer Beyond the Chains:









The Mageseeker: A League of Legends Story, sviluppato da Digital Sun, fa parte di un trio di giochi pubblicati nel corso dell’anno da Riot Forge, l’etichetta Riot Games dedita alla creazione di esperienze single player. Come si evince dal nuovo trailer di The Mageseeker, il gameplay è altamente frenetico, ricco d’azione e combattimenti ragionati. Oltre a menare le mani come se non ci fosse un domani, Sylas – il protagonista – dovrà essere abile a combinare attacchi corpo a corpo e abilità magiche per liberare Demacia dai cercatori di magia.

Attacchi leggeri e pesanti sfruttando le catene, ma anche mana da ricaricare a suon di mazzate e la capacità di rubare le abilità dei nemici per poi usarle contro di loro e sbloccare potenti magie. A ciò s’aggiunge la possibilità di schivare i colpi e muoversi rapidamente per gli scenari, deliziose arene in pixel art che aspettano solo qualcuno che le metta a soqquadro.

Riot Forge pubblicherà The Mageseeker: A League of Legends Story su PC, Ps4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S e Switch il 18 aprile.