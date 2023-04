Microids svela Agatha Christie - Hercule Poirot: The London Case

Microids ha presentato Agatha Christie – Hercule Poirot: The London Case, una nuova avventura grafica a sfondo investigativo sviluppata da Blazing Griffin.

In questo sequel di The First Cases, i giocatori torneranno a vestire i panni del celebre investigatore belga per affrontare una storia sì originale, ma fedele allo stile e al tono di Agatha Christie, in cui verrà presentato Arthur Hastings, l’amata spalla di Poirot. I due sono stati incaricati di trasportare in sicurezza un’opera d’arte di inestimabile valore che sta per essere esposta a Londra. Tuttavia, la serata di inaugurazione non andrà secondo i piani e i detective saranno chiamati a risolvere un nuovo mistero nel cuore della capitale britannica.

Agatha Christie – Hercule Poirot: The London Case è per ora sprovvisto di una data di uscita ufficiale, ma sappiamo che vedrà la luce nel corso della prossima estate su PC (Steam), PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch, in edizione fisica e digitale.