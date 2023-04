Park Beyond: nuovo trailer incentrato sul gameplay

Con la pubblicazione di Park Beyond che si avvicina sempre più, oggi è il giorno giusto per conoscere meglio le meccaniche intricate ma avvincenti attraverso cui avremo la possibilità di creare e gestire il parco divertimenti dei nostri sogni. Ecco il nuovo gameplay trailer:









Dopo aver alzato il sipario sulla campagna del gioco, sul suo cast vivace e sul sorprendente concetto dell’impossibiliazione (di cui vi avevamo accennato anche nella nostra anteprima hands-on), il nuovo trailer ci mostra tutte le possibilità e le risorse a nostra disposizione per avere successo. Come funzionano i negozi e il loro inventario? Quali sono le esigenze dei visitatori? E per quanto riguarda lo staff? Ogni elemento strategico è accessibile grazie a determinate schede che consentiranno di tenere tutto sotto controllo, così da avere un parco sempre sicuro, divertente e redditizio.

I giocatori intenzionati a dare vita alle proprie idee senza limiti potranno accedere alla modalità Sandbox, personalizzando l’esperienza di gioco e impegnandosi nella costruzione e nell’arredamento. Ogni creazione può essere salvata e riutilizzata nei parchi futuri, oltre a contribuire a creare l’atmosfera desiderata grazie a colori, luci e persino musiche personalizzate. I giocatori potranno anche controllare la disposizione del terreno con opzioni di terraformazione e creazione di gallerie, che daranno una dimensione aggiuntiva ai parchi e persino alle attrazioni. Magnati della gestione, visionari creativi o un mix di entrambi, in Park Beyond sarà possibile sviluppare il proprio stile di gioco preferito.

Ricordiamo che il promettente Park Beyond sarà disponibile dal 16 giugno per PlayStation 5, Xbox Series X|S e PC (Steam). Se il video vi ha fatto venire voglia di testare con mano le potenzialità dell’erede spirituale di Theme Park, potete provare a registrarvi qui alla Closed Beta che avrà inizio il 9 maggio.