Oxenfree II: Lost Signals in uscita a luglio

Ci siamo quasi: dopo il rinvio avvenuto sul finire dell’anno scorso, ecco che Oxenfree II: Lost Signals è ora provvisto di una data di uscita ufficiale.









“Con Oxenfree II: Lost Signals abbiamo voluto attingere all’essenza e al mondo che hanno reso il gioco originale così speciale, immergendo al contempo i giocatori in una storia completamente nuova con una posta in gioco ancora più alta“, ha dichiarato Sean Krankel, co-founder and studio director di Night School. “Questo gioco è frutto di duro lavoro e molto amore e non vediamo l’ora che i giocatori si calino nei panni di Riley, plasmandola attraverso scelte che cambieranno la sua vita e sfide sovrannaturali che minacciano di distruggere il suo futuro“.

Il gioco vede come protagonista Riley Poverly, una ricercatrice ambientale che torna nella sua città natale, Camena, per indagare su frequenze radio anomale che causano disturbi alle apparecchiature elettroniche. Ben presto Riley scoprirà una lunga storia di avvenimenti spettrali nella vicina Edwards Island e rimarrà invischiata in uno spaventoso mistero sovrannaturale.

Oxenfree II: Lost Signals sarà disponibile su PC, PS4, PS5, Nintendo Switch dal 12 luglio 2023.