Con un gameplay trailer decisamente gustoso per gli amanti di mech, mecha, robot et similia, FromSoftware e Bandai Namco hanno finalmente svelato la data di ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON, il nuovo capitolo della serie a tema robotico-fantascientifico: 25 agosto 2023. Ecco il gameplay trailer:









ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON si preannuncia intrigante per una serie di motivi tra cui spiccano il gameplay con i mecha in salsa FromSoftware (quanti punti in comune ci saranno con i precedenti lavori dello studio di Hidetaka Miyazaki? Quanto invece ci sarà di nuovo?), delle battaglie omnidirezionali che si preannunciano serrate, una profonda personalizzazione e, dulcis in fundo, adrenaliniche boss fight.

Di seguito la descrizione ufficiale di ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON:

Una misteriosa nuova sostanza chiamata “Coral” è stata scoperta su un remoto pianeta, Rubicon 3. Come fonte di energia, ci si aspettava che questo materiale fosse in grado di aumentare drammaticamente le capacità tecnologiche e di comunicazione dell’umanità. Invece, ha causato una catastrofe che ha inghiottito tra fiamme e tempeste il pianeta e le stelle circostanti, creando un Sistema Stellare Infuocato.

Quasi mezzo secolo dopo, il Coral è riemerso su Rubicon 3, un pianeta ora contaminato e sigillato dalla catastrofe. Corporazioni extraterrestri e gruppi di resistenza combattono per il controllo della sostanza. Il giocatore si infiltrerà su Rubicon come mercenario indipendente e si ritroverà in lotta per la sostanza con le corporazioni e le altre fazioni.

Grazie ai mecha altamente mobili e personalizzabili, ARMORED CORE VI FIRES OF RUBICON lancerà i giocatori in battaglie frenetiche in cui potranno sfruttare appieno le manovre offensive e difensive sia a terra che in aria per superare i nemici. Per essere i mercenari di maggior successo e profitto su Rubicon 3, i giocatori dovranno padroneggiare distanze di combattimento che cambiano rapidamente, usando l’ambiente per proteggersi, e battaglie omnidirezionali per superare nemici e situazioni impegnative.

Vi ricordiamo che Il gioco sarà disponibile per PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC via Steam il 23 agosto. Per maggiori informazioni, ecco il sito ufficiale.