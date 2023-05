Harmony: The Fall of Reverie, nuovo trailer e data di uscita

Don’t Nod ha confezionato un nuovo trailer di Harmony: The Fall of Reverie con il quale viene annunciata la data di uscita del gioco.









In Harmony: The Fall of Reverie seguiamo le vicende di Polly, una giovane donna che torna a casa alla ricerca della madre scomparsa ma viene accolta da una città molto diversa rispetto a quella che ricordava: ora una megacorporazione chiamata MK controlla la popolazione e minaccia la comunità. Tuttavia Polly scopre di possedere il dono della chiaroveggenza con il quale può entrare in contatto con Reverie, il regno delle ambizioni umane. Per approfondire vi invitiamo a leggere la nostra anteprima vergata da Nicholas Mercurio.

Harmony: The Fall of Reverie uscirà su PC e Switch il prossimo 8 giugno, mentre approderà su PS5 e Xbox Series X|S il successivo 22 giugno. Segnaliamo, infine, che su Steam è presente una demo pubblicata in occasione del LudoNarraCon.