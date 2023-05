Amnesia: The Bunker è stato rinviato di nuovo

Nonostante fosse già stato rinviato due volte, l’intrigante Amnesia: The Bunker abbisogna di due settimane in più per potersi mostrare a chi lo attende nella sua versione migliore. Con un tweet, Frictional Games fa sapere che la nuova data d’uscita è il 6 giugno, non più il 23 maggio.

Here’s Fredrik with a message to you regarding Amnesia: The Bunker pic.twitter.com/8Ak7vPsrja — frictionalgames (@frictionalgames) May 12, 2023

Sebbene il gioco sia praticamente ultimato, gli sviluppatori necessitano di tempo extra per limare l’esperienza da quelle impurità tecniche note come bug, e non solo.

Per rendere meno amaro il protrarsi dell’attesa, è stato anche comunicato che il 22 maggio sarà disponibile su Steam una demo di Amnesia: The Bunker.

Ricordiamo che il survival horror di Frictionl Games sarà pubblicato su Steam, GOG ed Epic Games Store. Il gioco uscirà lo stesso giorno anche sulle console PlayStation e Xbox, inoltre sarà disponibile nel catalogo del servizio Game Pass.