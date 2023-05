Lo strategico stealth a tema piratesco Shadow Gambit: The Cursed Crew di Mimimi Games ci mostra una delle isole su cui dovremo recarci, Iron Bay. Ecco il primo Island Spotlight, dei video-briefing specifici per ogni isola del gioco narrati dalla Red Marley, la nave fantasma parlante nonché dimora dell’equipaggio maledetto:









A quanto ne sappiamo, da atollo infestato questo infausto luogo fu trasformato in una fornace ardente dall’Inquisizione. Iron Bay è una delle isole più grandi che si trovano nei Caraibi Perduti, il fantastico arcipelago di Shadow Gambit: The Cursed Crew, dove i giocatori faranno un’epica rapina alla ricerca di un misterioso tesoro.

Per quel che riguarda il gioco sviluppato dagli autori di Desperados III, Shadow Gambit: The Cursed Crew è uno strategico con visuale dall’alto, ambientato nei Caraibi Perduti durante una storia alternativa dell’età d’oro della pirateria. Unisciti alla Red Marley, una nave fantasma con un’anima vivente, e raduna una ciurma di pirati maledetti. Abbraccia i poteri soprannaturali per sfidare il minaccioso esercito dell’Inquisizione, che si frappone tra te e il misterioso tesoro del leggendario Capitano Mordechai.

Vi ricordiamo che Shadow Gambit: The Cursed Crew uscirà nel 2023. Sarà disponibile su Steam, Epic Games Store, Xbox Series X|S e PlayStation 5.