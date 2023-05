Hogwarts Legacy: la versione Switch è stata rinviata

Con un post su Twitter, Warner Bros. Games ha informato i fan che Hogwarts Legacy per Switch è stato rinviato. La nuova data di uscita è il 14 novembre, come si può notare dal post qui sotto:

Hogwarts Legacy launches on Nintendo Switch on 11/14/23. We know fans are looking forward to playing on Switch, therefore creating the best possible experience is our top priority. Thank you for your patience.

Available now on PS5 & PS4, Xbox X|S & Xbox One, and PC. pic.twitter.com/nADIeNbMvw

— Hogwarts Legacy (@HogwartsLegacy) May 12, 2023