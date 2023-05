ARC Raiders di Embark Studios ha cambiato genere

ARC Raiders ha cambiato genere: da TPS co-op a survival-extraction shooter PvPvE, sempre in terza persona e sempre gratuito. Ad annunciarlo è Embark Studios, più precisamente Alexander Grondal, il produttore esecutivo del gioco, con questo post.

Ecco cosa dice il post:

“Sono Aleks e sono il produttore esecutivo di ARC Raiders qui agli Embark Studios. Se ti avventuri nella pagina Steam di ARC Raiders, potresti notare alcuni cambiamenti nel modo in cui viene descritto il gioco. Questi cambiamenti sono talmente fondamentali che pensiamo sia importante contestualizzarli e spiegare in modo più dettagliato che tipo di gioco è ARC Raiders.

In primavera, abbiamo preso la decisione di spostare l’uscita di ARC Raiders per concentrarci sul rilascio di THE FINALS (ecco la nostra anteprima), il nostro sparatutto in prima persona a squadre, come nostro primo gioco. A quel tempo, abbiamo anche detto che avremmo dato al team di ARC Raiders il tempo di aggiungere il PvP alle fondamenta esistenti del gioco. Da allora, nel corso dello sviluppo, ARC Raiders ha preso la forma di quello che riteniamo essere un extraction-survival shooter PvPvE davvero promettente, un gioco che rimane fedele all’universo di ARC Raiders e che ci stiamo divertendo a testare internamente.”

ARC Raiders dovrebbe uscire nel 2023, ma al momento non ci sono dettagli sulla pubblicazione e la virata di genere potrebbe fare slittare ulteriormente le tempistiche.

Vi ricordiamo che il gioco è previsto per PC (Steam/Epic Games Store), PS5, Xbox Series X|S e Nvidia GeForce Now. Inoltre, Embark Studio terrà una Closed Alpha. Non si sa ancora quando, ma chi fosse interessato a toccare con mano il F2P può iscriversi dal sito ufficiale oppure direttamente dalla pagina Steam di ARC Raiders.