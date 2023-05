V Rising, il survival action game in cui impersoniamo un “apprendista Dracula” in canini e sete di sangue, celebra l’anniversario del lancio in Early Access su Steam con l’uscita della prima espansione, Secrest of Gloomrot. Ecco il trailer di lancio dell’update:









Questo aggiornamento gratuito disponibile da oggi segna la celebrazione del primo anniversario del lancio di V Rising, il quale ha ottenuto il plauso della critica – ve la siete persa? No problem: ecco la nostra anteprima – e ha venduto oltre 3 milioni di copie.

Per quanto riguarda l’espansione, sappiamo che il bioma di Gloomrot è una nuova colossale zona con due regioni distinte contorte dalla ricerca di una scienza sinistra. Questo è uno dei tanti rinnovamenti della già vasta area di Vardoran, la quale offre maggiori contenuti da esplorare e conquistare. Con tutto questo spazio extra, ora in game c’è altro da fare; il gameplay vampirico di V Rising è stato migliorato con nuovi oggetti, tipi di nemici, opzioni di combattimento e funzionalità di gioco:

Costruite castelli epici – Con questo aggiornamento arrivano i castelli multilivello, il nuovo sistema del territorio e miglioramenti radicali alla costruzione e alla decorazione della tua tana! Finalmente hai gli strumenti per creare una possente cittadella degna del tuo potere.

– Con questo aggiornamento arrivano i castelli multilivello, il nuovo sistema del territorio e miglioramenti radicali alla costruzione e alla decorazione della tua tana! Finalmente hai gli strumenti per creare una possente cittadella degna del tuo potere. Benvenuti a Gloomrot – Un’enorme nuova zona con due aree uniche intrecciate nel perseguimento della scienza crudele. Viaggia attraverso valli nocive e altipiani fragorosi, affrontando esperimenti grotteschi e meraviglie robotiche nate dalle menti contorte del Trancendum.

– Un’enorme nuova zona con due aree uniche intrecciate nel perseguimento della scienza crudele. Viaggia attraverso valli nocive e altipiani fragorosi, affrontando esperimenti grotteschi e meraviglie robotiche nate dalle menti contorte del Trancendum. Esplorate un mondo rinnovato – Vardoran è stato reinventato! Da splendidi nuovi panorami che ospitano nuovi nemici terrificanti e mistificanti alla nebbia maledetta e soffocante che distorce l’esperienza della Foresta Maledetta, puoi scoprire le terre infestate dagli umani come se fosse la tua prima volta di nuovo.

– Vardoran è stato reinventato! Da splendidi nuovi panorami che ospitano nuovi nemici terrificanti e mistificanti alla nebbia maledetta e soffocante che distorce l’esperienza della Foresta Maledetta, puoi scoprire le terre infestate dagli umani come se fosse la tua prima volta di nuovo. Combattimenti evoluti – Affronta queste nuove minacce con un sistema di incantesimi ascesi che è stato rinnovato per rendere unica ogni scuola di incantesimi, inclusa la nuova magia Tempesta. Modifica la tua magia con nuovi gioielli magici. Abbatti le ondate di nemici con i colpi travolgenti dello spadone o opta per la devastazione con la polvere nera con le doppie pistole.

– Affronta queste nuove minacce con un sistema di incantesimi ascesi che è stato rinnovato per rendere unica ogni scuola di incantesimi, inclusa la nuova magia Tempesta. Modifica la tua magia con nuovi gioielli magici. Abbatti le ondate di nemici con i colpi travolgenti dello spadone o opta per la devastazione con la polvere nera con le doppie pistole. Al via la caccia a 13 nuovi boss – Nuovi poteri vagano per le terre. Oltre ai 30 nuovi tipi di nemici da sconfiggere, 13 nuovi boss V Blood possono essere trovati in tutta la terra di Vardoran. Sconfiggili in scontri epici in modo da poter bere il loro sangue per acquisire le loro conoscenze e abilità.