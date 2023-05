Metro: Last Light in regalo su Steam per il suo decimo anniversario

Per festeggiare il decimo anniversario di Metro: Last Light, uscito esattamente nel maggio del 2013, 4A Games ha deciso di regalarne una copia a chiunque ne faccia richiesta tramite Steam.

Metro: Last Light Complete Edition, dunque non la più recente versione Redux, può essere riscattato gratuitamente fino al 25 maggio. Una volta aggiunto alla libreria, il gioco sarà per sempre legato al vosto account. La Complete Edition include tutti i contenuti aggiuntivi pubblicati dopo la release, quindi la Ranger Mode e i pacchetti Faction, Tower, Developer e Chronicles.

Ricordiamo che 4A Games sta lavorando a più progetti, tra cui un nuovo Metro che sarà fortemente influenzato dal conflitto in corso in Ucraina.