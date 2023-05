Il 2 giugno è il giorno del primo anniversario di Diablo Immortal. Dal momento che, nei prossimi due mesi, sono previsti diversi festeggiamenti infernali per il raggiungimento di questo traguardo, quale migliore occasione per lottare per la salvaguardia di Sanctuarium, magari da mobile?

Ecco un elenco dei contenuti in arrivo prossimamente:

Una nuova classe mostruosa: Chi brama nuovi modi per trucidare i demoni e sconfiggere i mostri dell’Inferiquiario potrà presto sperimentare una nuova classe, disponibile in esclusiva per Diablo Immortal. Per la prima volta dal 2014, una nuova classe è pronta a infondere nuova linfa vitale all’universo di Diablo, proponendo uno stile di gioco da media distanza con arma classica.

: Sarà possibile salpare verso la terra natia di Zatham, un’isola mistica conosciuta dai suoi schivi abitanti come Culla degli Antichi. Qui i giocatori potranno lanciarsi all’avventura in un nuovo capitolo della campagna principale, nel quale scopriranno nuove missioni secondarie, Incarichi e tipologie di nemici mai viste prima, ma anche un nuovo evento di zona PvP. Diablo Immortal celebrerà il lancio di Diablo IV: La creazione di Sanctuarium da parte di Inarius e Lilith è una storia ormai leggendaria, il cui impatto si può percepire ancora oggi a Cuor della Marca. La Progenie di Lilith caratterizzerà temporaneamente il Pass Battaglia e il Mercato Fantasma, incarnando il lascito della matriarca di Sanctuarium.

Chi fosse interessato, può consultare questa pagina del sito ufficiale per avere maggiori dettagli in merito all’anniversario di Diablo Immortal, disponibile su PC e dispositivi mobile. Qui invece trovate il nostro speciale sul gioco.