Firaxis Games: licenziamenti nello studio di Civilization

Diversi dipendenti di Firaxis Games sono rimasti senza lavoro dopo che Take Two Interactive e 2K Games hanno confermato di aver operato alcuni licenziamenti nello studio di Civilization, XCOM e Marvel’s Midnight Suns.

Intervenendo sulle colonne di Game Developer, il publisher 2K Games ha dichiarato che solo una minima parte della forza lavoro è stata interessata dai tagli al personale, senza però specificare l’esatto numero dei dipendenti mandati a casa. I licenziamenti in casa Firaxis dipendono da un “allineamento dei talenti alle priorità” dello studio, secondo le parole di un portavoce.

Le priorità sarebbero lo sviluppo di un settimo capitolo di Civilization, come dichiarato dalla nuova head of studio Heather Hazen, la quale ha preso il posto di Jake Solomon che ha lasciato Firaxis a marzo per fondare un suo studio di sviluppo.