Lake: annunciato il DLC prequel Season's Greetings

Il publisher Whitethorn Games e gli sviluppatori di Gamious hanno annunciato Season's Greeting, un DLC prequel di Lake che vedrà la luce nel tardo autunno su PC e console.









Ambientato circa otto mesi prima degli eventi del gioco originale, in Season’s Greeting torneremo in quel di Providence Oaks per vestire i panni di Thomas, il padre della protagonista Meredith. Thomas è un postino incaricato di consegnare la corrispondenza e i pacchi durante la stagione delle feste: nel corso dell’avventura incontreremo volti familiari e faremo la conoscenza di nuovi personaggi.

“Non vediamo l’ora che i giocatori tornino nel mondo di Lake, che sembrerà ancora più bello dopo essere stato ricoperto dalla neve e addobbato con le luci di Natale,” ha dichiarato il creative director Jos Bouman. “Per quanto ne sappiamo, Season’s Greetings potrebbe essere il primo gioco che non si limita ad aggiungere uno strato visivo per renderlo un ‘gioco di Natale’, ma è costruito da zero per consentire ai giocatori di vivere un gioco nel vero spirito del Natale. Con il bombardamento annuale di musica e film a tema, pensiamo che sia giunto il momento di aggiungere un videogioco natalizio alla tradizione!”

Lake Season’s Greetings sarà disponibile su PC e console a novembre.