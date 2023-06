Electronic Arts ha presentato l’ultimo aggiornamento di Wild Hearts intitolato Alpha Venomglider.

Questo update gratuito introduce una nuova variante Alpha di questo kemono, portando con sé materiali per nuove armi, un set di armature e un nuovo ornamento per gli occhiali. Per accedere alla nuova caccia bisogna aver portato a termine la quest principale.

L’aggiornamento dei contenuti di questo mese porta con sé anche nuove armi, un set di armature, ornamenti e nuove missioni Test Volatile.