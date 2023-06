Xbox Series X e Game Pass aumenteranno di prezzo in Italia

Microsoft ha annunciato un aumento di prezzo per Xbox Series X e per il servizio Game Pass. La nuova politica coinvolgerà quasi tutto il mondo, compresa l’Italia. Restano fuori soltato USA, Giappone, Cile, Brasile e Colombia.

Come segnalato da The Verge, dal prossimo 1° agosto il prezzo di Xbox Series X passerà dagli attuali € 499,99 a € 549,99, allineandosi così alla proposta di Sony, che la scorsa estate fece lievitare il prezzo di vendita di entrambe le versioni di PlayStation 5. Precisiamo che il prezzo di Xbox Series S non subirà alcun rialzo: la versione da 512GB costerà sempre € 299,99, mentre la nuova versione da 1TB costerà € 349,99.

Aumenta anche il costo dell’abbonamento mensile a Xbox Game Pass per console (da € 9,99 a € 10,99) e di Xbox Game Pass Ultimate (da € 12,99 a € 14,99). Nessuna modifica, invece, per il prezzo di Xbox Game Pass per PC, che dunque resta fisso a € 9,99 al mese. Le nuove tariffe saranno effettive dal 6 luglio per i nuovi abbonati, mentre chi ha già sottoscritto un abbonamento dovrà allienarsi ai nuovi prezzi dal 13 agosto.