Avvistato Quake II Remastered, probabile annuncio a breve

L’ente di classificazione coreano dei videogiochi in uscita ha colpito ancora: questa volta sul sito del Game Rating and Administration Committee è comparso a sorpresa Quake II Remastered, probabile riedizione in alta definizione dello sparatutto targato id Software.

È quindi molto probabile che Bethesda stia per annunciare il rifacimento dell’FPS che narra della guerra dell’umanità contro gli Strogg. L’annuncio potrebbe arrivare nel corso del prossimo QuakeCon previsto ad agosto, proprio come avvenuto due anni fa in occasione della presentazione del rifacimento del primo Quake.