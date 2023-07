Tokyo Game Show: Square Enix e Capcom saranno presenti

Il Tokyo Game Show, l’evento in terra nipponica dedicato al panorama dei videogiochi, si prepara a dare il benvenuto a un numero generoso di sviluppatori del Paese del Sol Levante, pronte a mostrare le loro future produzioni, e non solo. L’evento si terrà dal 21 al 24 settembre. Square Enix, Capcom e ATLUS, forti del successo delle loro opere, saranno certamente gli ospiti più graditi all’interno della kermesse, con nuove produzioni tutte da scoprire e molte altre curiosità che potrebbero sorprendere tutti coloro che sono appassionati delle tre case sviluppatrici simbolo del panorama nipponico e mondiale.

Ci saranno certamente notizie riguardanti le prossime opere di Square Enix, forte dell’acclamazione delle trentamila copie vendute in una settimana di Final Fantasy XVI. E poi c’è Capcom e l’inevitabile supporto a Street Fighter 6, il suo picchiaduro dei record che ha fatto luccicare gli occhi degli appassionati della sua storica saga. Lo stesso, in realtà, si può dire di ATLUS, che si prepara ad abbracciare la pubblicazione di Persona 5 Tactica e Persona 3 Reload, remake della terza iterazione del franchise. Di sicuro, ad attirare l’attenzione è Konami, pronta a pubblicare la collection dedicata ai Metal Gear Solid e a dare qualche informazione in più riguardo a Silent Hill.