The Making of Karateka: in arrivo il documentario interattivo

The Making of Karateka, il documentario interattivo dedicato al leggendario classico del 1984, debutterà entro la fine dell’estate su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switche e PC. Presentato in occasione del [email protected], la kermesse dedicata alle opere indipendenti su cui punta la casa di Redmond, questa pietra miliare promette non è soltanto una riscoperta totale dell’opera a livello divulgativo, bensì molto altro sotto l’aspetto ludico.









Jordan Mechner, autore di Prince of Persia, era uno studente al college quando realizzò uno dei giochi più venduti del 1984: Karateka. Ora, in un nuovo documentario interattivo di Digital Eclipse, racconterà la storia di come un adolescente elaborò uno dei giochi più innovativi e d’ispirazione di tutti i tempi. Anche se il titolo potrebbe ingannare, The Making of Karateka sarà un’esaustiva e completa riedizione dei due classici. In tal senso, i giocatori vivranno l’esperienza delle prime due riedizioni originali, in cui sarà possibile riavvolgere il tempo e attivare e disattivare le spiegazioni del regista.

Ciò che certamente attira di questo pacchetto è cosa potrebbe offrire ai neofiti oltre che ai fan di vecchia data: al suo interno, infatti, è spiegata l’intera storia dedicata a Karateka, di come Jordan Mechner elaborò la sua produzione e arrivò sul tetto del panorama videoludico. La produzione rientra, peraltro, nel conosciutissimo e illustre “Gold Master Series”, in cui i giochi più iconici del medium sono sospesi tra l’interazione classica di un videogioco e la divulgazione di un documentario, un tentativo andato positivamente in porto con Teenage Mutant Ninja Turtles: The Cowabunga Collection e Atari 50: The Anniversary Celebration.

Sarà interessante scoprire come Karateka divenne uno dei primi giochi a introdurre scene di intermezzo, una colonna sonora originale, l’animazione in rotoscoping e una storia d’amore hollywoodiana, che avrebbero influenzato i giochi nei decenni a venire, oltre che certi film dalle parti di Hollywood come Karate Kid.