Oxenfree II: Lost Signals è disponibile da oggi

Oxenfree II: Lost Signals, l’avventura narrativa sviluppata da Night School Studio e pubblicata da Netflix, esce oggi su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Prosieguo della prima iterazione pubblicata nel 2017, le vicende raccontano di una giovane donna che torna a casa dopo tanto tempo, non trovandola più come prima.









Il suo nome è Riley Poverly, che si ritrova a dover affrontare ombre oscure, i segreti di Camena, la sua cittadina natia, e un numero incalcolabile di loop in ogni loro brutalità sfumatura. Recensito dal nostro integerrimo Stefano Calzati, che ha parlato positivamente della produzione, Oxenfree II: Lost Signals parla di loop, dimostrandosi un’opera sospesa fra due universi che s’incontrano fino a scoprirsi totalmente, in situazioni complesse e all’apparenza incomprensibili come una stagione di Stranger Things.