Total War: Pharaoh si mostra in nuovo video gameplay

Total War: Pharaoh, il nuovo strategico targato Creative Assembly in uscita su PC, è tornato a farsi vedere con un nuovo video gameplay dedicato alle battaglie e, in particolare, al meteo dinamico che influirà sull’esito delle stesse.









Oltre a una spiegazione esaustiva da parte del team di sviluppo, il secondo Dev Diary racconta la complessità per creare un’opera così lontana e affascinante in un periodo storico mai totalmente sfruttato. Il clima caldo e brutale dell’Antico Egitto non sarà facile da gestire e le improvvise tempeste di sabbia che colpiranno gli eserciti in campo, oltre ad abbassare il loro morale, colpiranno nel cuore le vastissime e preparate fila dei guerrieri pronti a morire per il faraone. Molti giocatori saranno costretti ad attuare strategie divergenti per vincere la battaglia e proseguire nella conquista dell’intero mondo conosciuto in cui era proprio l’Egitto a sovrastare i tanti regni e imperi conosicuti. Ricordiamo che Total War: Pharaoh sarà disponibile su PC il prossimo ottobre 2023.