Activision Blizzard: la FTC ricorre in appello contro Microsoft

La FTC ha deciso di ricorrere in appello contro la decisione della giudice Jacqueline Scott Corley che ha dato il via libera all’acquisizione di Activision Blizzard King da parte di Microsoft.

IGN segnala che la Federal Trade Commission ha depositato la pratica di appello presso la procura, contestando la decisione della giudice che si è espressa in favore della Casa di Redmond. Intervenendo sulle colonne di GamesIndustry, un portavoce di Activision Blizzard King ha dichiarato che “i fatti non sono cambiati. Siamo fiduciosi che gli Stati Uniti rimarranno tra i 39 paesi che hanno dato luce verde all’acquisizione. Non vediamo l’ora di rafforzare la nostra posizione in aula, di nuovo.”

Sulla vicenda è intervenuto nuovamente anche Brad Smith, il presidente di Microsoft: “La sentenza mette nero su bianco che questa acquisizione fa il bene della concorrenza e dei consumatori. Siamo rammaricati del fatto che la FTC perseveri in quella che è dimostrabilmente una causa debole. Ci opporremo a qualsiasi iniziativa volta a rinviare l’acquisizione.”

Ricordiamo che Microsoft deve ancora convincere la CMA britannica, con cui sta provando a raggiungere un accordo extraprocessuale, prima di concludere l’acquisizione. Acquisizione che deve essere portata a termine entro il 18 luglio, altrimenti la Casa di Redmond si troverà costretta al pagamento di una penale di 3 miliardi di dollari in favore di Activision Blizzard King e dovrà negoziare un nuovo accordo.