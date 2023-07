OWO e Ubisoft: al via la collaborazione

OWO, a partire da Assassin’s Creed Mirage, collaborerà con Ubisoft per la creazione di nuovi sistemi di gioco per integrare un programma aptico compatibile con alcune delle opere più iconiche dello studio di sviluppo francese. Anche se al momento non sappiamo quali potrebbero essere, la prossima iterazione dedicata al Credo degli Assassini è la predestinata.









“Sfruttando le rivoluzionarie tecnologie e competenze di OWO, siamo in grado di immergere i giocatori nel mondo, nei suoni e nelle sensazioni di Assassin’s Creed Mirage in un modo innovativo e potenziato. Non vediamo l’ora che i nostri giocatori scoprano e si godano la storia di formazione di Basim con la potenza di OWO”, ha dichiarato Fabian Salomon, Lead Producer di Ubisoft Bordeaux.

Questa collaborazione comprenderà l’eccezionale OWO Haptic Gaming System e un’esclusiva skin ACM Edition che sfoggerà un design completamente nuovo, che imiterà l’abbigliamento del personaggio principale. L’edizione sarà inizialmente disponibile per l’acquisto sul sito Web ufficiale di OWO, nonché venduta in seguito in bundle con il gioco Assassin’s Creed Mirage attraverso diversi rivenditori. Ricordiamo che Assassin’s Creed Mirage sarà disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox Series X|S e PC dal prossimo 12 ottobre 2023.