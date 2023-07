Call of Duty: Microsoft trova l'accordo con Sony

Dopo mesi di tira e molla, ora che l’acquisizione di Activision Blizzard King sembra sempre più vicina, Microsoft e Sony hanno finalmente trovato l’accordo per mantenere il franchise di Call of Duty sulle console PlayStation.

È stato direttamente Phil Spencer a darne notizia nella serata di ieri. Il boss della divisione Xbox ha dichiarato di aver firmato un accordo con la commpagnia giapponese che vincola Microsoft a pubblicare i prossimi Call of Duty sulle piattaforme PlayStation, previo buon fine dell’acquisizione.

Secondo quanto affermato su The Verge da Kari Perez, responsabile delle comunicazioni di Xbox, il contratto prevede una durata di dieci anni e riguarda il solo franchise di Call of Duty, non gli altri videogiochi prodotti da Activision Blizzard King. Ciò significa che i prossimi videogiochi prodotti dalla compagnia a oggi guidata da Bobby Kotick potrebbero non vedere la luce su PlayStation.