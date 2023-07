UFO Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi in uscita a novembre

Microids ha annunciato la data di uscita di UFO Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi, l’action adventure sviluppato da Endroad in arrivo tra pochi mesi su PC e console.









UFO Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi seguirà il primo arco narrativo della serie animata, dando ai giocatori la possibilità di rivisitare i momenti più iconici dell’avventura. Il gioco conterrà i temi musicali dell’anime, riorchestrati per un’esperienza ancora più coinvolgente. Ricordiamo che la colonna sonora sarà firmata da Marcin Przybyłowicz e Magda Urbańska, già autori delle soundtrack di The Witcher 3 e Gwent: Rogue Mage.

UFO Robot Goldrake: Il banchetto dei lupi è in uscita il prossimo 14 novembre 2023 su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S. La versione per Nintendo Switch arriverà più tardi, nel corso del 2024.