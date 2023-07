Starfield, sviluppato e pubblicato da Bethesda Softworks, è certamente il videogioco più atteso degli ultimi tempi dopo l’ondata di videogiochi arrivati durante la Primavera. In altrettante occasioni, lo studio statunitense si è lasciato andare a dichiarazioni concernenti la sua nuova opera, parlando ampiamente dei pianeti e delle tante personalizzazioni che si potranno implementare nel corso dell’esperienza. In un recenti intervento, il team di sviluppo ha raccontato meglio cosa circonderà il mondo di Starfield e i tanti esploratori che si inoltreranno in questa nuova avventura.









Nella città di Nuova Atlantide, capitale dell’Unione Coloniale, un pilota corriere aspira a vivere nella parte più ambita dei Sistemi Colonizzati. Dopo essersi unito all’Avanguardia UC e aver fatto carriera nell’élite della capitale, Kent si rende presto conto che le avventure che lo attendono lontano dal pianeta sono ciò che desidera veramente. In quanti si uniranno all’Avanguardia? Ricordiamo che Starfield uscirà il 6 settembre per Xbox Series X|S e PC.