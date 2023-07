Armored Core VI: Fires of Rubicon in azione nel nuovo gameplay

Bandai Namco e FromSoftware hanno confezionato un lungo video di presentazione del gameplay di Armored Core VI: Fires of Rubicon commentato dagli sviluppatori.









Il filmato presente qui in alto illustra in maniera estesa la struttura dei livelli, le sequenze di combattimento e il sistema di personalizzazione del mech. Quest’ultima è una caratteristica peculiare della serie, che permette di costruire delle build altamente personalizzabili così da riuscire ad affrontare anche le sfide più ardue.

Armored Core VI: Fires of Rubicon uscirà su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S il 25 agosto 2023. Per saperne di più vi invitiamo a leggere la nostra più recente anteprima vergata da Nicolò Paschetto.