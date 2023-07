Simon the Sorcerer Origins è in arrivo nel 2024

Simon the Sorcerer Origins, sviluppato da Smallthing Studios e pubblicato da Leonardo Interactive, sarà disponibile nel 2024 su PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e Nintendo Switch. Si tratta del prequel diretto di Simon the Sorcer, la serie di avventure grafiche pubblicata originariamente nei primi anni ’90. Il progetto, sviluppato in Italia, mira a creare un ponte diretto con il primo capitolo degli anni ’90, portando una ventata d’aria fresca che riesca a rendere felici sia gli appassionati di vecchia data sia i nuovi giocatori. A confermare l’ambizione degli sviluppatori, inoltre, è la presenza nella colonna sonora del gioco di un brano del celebre cantautore Rick Astley.









Il giovane e vivace Simon è un ragazzo ribelle e dopo essere stato espulso da scuola, i suoi genitori si trovano a dover traslocare. Una nuova vita e nuova casa, per poi concatenare degli eventi che lo proiettano in un mondo di ricco di magia.