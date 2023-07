Ratchet and Clank: Rift Apart è disponibile su PC

Ratchet and Clank: Rift Apart, sviluppato da Insomniac e pubblicato su PlayStation 5, si aggiunge ad altri videogiochi del colosso nipponico su PC, approdando su Steam, a partire da oggi. In un’avventura fra due mondi, in ampi spazi temporali, strane situazioni e coinvolgenti combattimenti, il duo più dinamico del panorama videoludico si ritrova ad affrontare un vero e proprio multiverso della follia, con i cattivi di sempre pronti a creare subbuglio.









All’interno di Ratchet and Clank, insomma, sarà necessario farsi strada a colpi di blaster in un’avventura interdimensionale con Ratchet e Clank, chiamati a sconfiggere un imperatore malvagio proveniente da un’altra dimensione, tra mondi devastati, due nuovi personaggi eclettici e ironici, oltre a una marea di ore di gioco che potrebbero non concludersi tanto presto.