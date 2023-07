Lords of the Fallen: ecco i requisiti hardware della versione PC

A margine della più recente presentazione del gameplay, CI Games ha svelato i requisiti hardware della versione PC di Lords of the Fallen. Sarà necessario un computer decisamente carrozzato per godere appieno dell’action RPG sviluppato da Hexworks, come riportato sulla pagina di Steam.

Requisiti minimi (720p e dettagli bassi)

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Intel i5 8400 | AMD Ryzen 5 2600

: Intel i5 8400 | AMD Ryzen 5 2600 Scheda video : NVIDIA GTX 1060 | AMD Radeon RX 590

: NVIDIA GTX 1060 | AMD Radeon RX 590 RAM : 12GB

: 12GB DirectX : Versione 11

: Versione 11 Spazio su disco: 45GB (SSD consigliato)

Requisiti consigliati (1080p e dettagli alti)

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : Intel i7 8700 | AMD Ryzen 5 3600

: Intel i7 8700 | AMD Ryzen 5 3600 Scheda video : NVIDIA RTX 2080 | AMD Radeon RX 6700

: NVIDIA RTX 2080 | AMD Radeon RX 6700 RAM : 16GB

: 16GB DirectX : Versione 12

: Versione 12 Spazio su disco: 45GB (SSD richiesto)

Ricordiamo che Lords of the Fallen sarà disponibile dal 13 ottobre non soltanto su PC, ma anche su PS5 e Xbox Series X|S.