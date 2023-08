The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom, ecco il nuovo record di vendite

The Legend Of Zelda: Tears of the Kingdom, l’ultimo capitolo del franchise targato Nintendo, ha raggiunto un altro straordinario risultato di vendite dalla sua uscita. Recensito dal nostro Dan Hero, la nuova produzione targata Shigeru Miyamoto ha fatto tanto parlare di sé negli ultimi mesi.









A distanza di due mesi dal suo lancio effettivo sul mercato, la nuova iterazione che vede nuovamente protagonista Link sta andando molto forte, tanto da concorrere ormai per l’ambito titolo di gioco dell’anno 2023. A maggio, se ci pensiamo, l’opera aveva raggiunto in poco tempo le dieci milioni di copie vendute, mentre ora si ritrova a celebrare le diciotto milioni. Un traguardo che, ovviamente, va ben oltre le aspettative e che potrebbe superare ulteriori record futuri.