Alan Wake 2: vediamo il trailer della Gamescom 2023

Remedy Entertainment ha approfittato della cornice della Gamescom 2023 per diffondere un nuovo trailer di Alan Wake 2.









Il video mette in risalto il cosiddetto Dark Place, una versione da incubo di New York City in cui Alan si ritrova intrappolato. Nel tentativo di fuggire da questa realtà, Alan deve riscrivere la sua storia e fare i conti con il suo doppio malvagio. Il trailer mostra anche Saga Anderson, la co-protagonista del gioco, mentre cerca di risolvere il mistero di alcuni omicidi rituali che si sono verificati nel nordovest degli USA.

Alan Wake 2 sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 27 ottobre 2023.