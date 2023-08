Humankind: in arrivo il DLC "Cultures of Oceania"

Humankind, sviluppato da Amplitude Studios e pubblicato da SEGA, si aggiornerà il prossimo 11 settembre con il contenuto aggiuntivo Cultures of Oceania, al prezzo di 8,99 euro. Al riguardo, è previsto anche un importante aggiornamento gratuito, la patch “Bonny”, incentrata sul miglioramento del gameplay navale, del commercio e della gestione delle risorse. Come bonus extra, il team di sviluppo ha incluso anche una cultura gratis, tematicamente vicina a Pirati dei Caraibi, disponibile per tutti i possessori del gioco.









Saranno comprese sei nuove culture, ulteriori sei nuove meraviglie (compresa la laguna di Aiututaki e il vulcano Whakaari), oltre a sette popolazioni indipendenti, quindici nuovi eventi narrativi e tante tracce musicali composte da Arnaud Roy. Oltre all’Oceania, è in arrivo un importante aggiornamento e alcuni contenuti gratuiti:

Patch Bonny – Miglioramento del gameplay navale, del commercio e della gestione delle risorse.

– Miglioramento del gameplay navale, del commercio e della gestione delle risorse. Cultura gratuita Pirati dei Caraibi – Epoca 4 (Militarista) – Si giocherà nei panni dei famigerati pirati caraibici nell’Epoca 4, e si potranno aumentare le proprie doti militariste.