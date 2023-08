Suikoden I & II HD Remaster rinviato a data da destinarsi

Annuciato l’anno scorso più o meno in questo periodo con una finestra di uscita prevista nel 2023, Suikoden I & II HD Remaster è stato ora rinviato a data da destinarsi.

Konami ha fatto sapere che il team di sviluppo non riuscirà a completare i lavori sulla raccolta in tempo per la fine dell’anno, per questo la pubblicazione di Suikoden I & II HD Remaster: Gate Rune and Dunan Unification Wars è stata spostata in avanti. Non si conosce la nuova finestra di lancio, ma è possibile che la raccolta di questi due classici JRPG veda la luce nel 2024.

Il publisher giapponese dichiara che la nuova data di uscita verrà comunicata prossimamente. Nel frattempo vi ricordiamo che Suikoden I & II HD Remaster sarà disponibile su PC, PS4, Xbox One e Nintendo Switch. Sarà inoltre retrocompatibile con PS5 e Xbox Series X|S.