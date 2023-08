Banishers: Ghosts of New Eden, ecco nuovo video di gameplay

Don’t Nod e Focus Entertainment hanno confezionato un nuovo video dedicato al gameplay di Banishers: Ghosts of New Eden, il prossimo action RPG degli autori di Life is Strange e Vampyr.









Il filmato mostra una buona parte di una delle prime missioni che avremo modo di affrontare nel gioco, mettendo in risalto il sistema di combattimento e l’ambientazione. Banishers è ambientato sul finire del 1600, nelle distese selvagge del Nord America: qui Rosso e la sua compagna spettrale Antea si ritrovano ad affrontare le creature soprannaturali che infestano New Eden.

Banishers: Ghosts of New Eden sarà disponibile su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S dal 7 novembre. Qui trovate la nostra più recente anteprima sul prossimo gioco di Don’t Nod.