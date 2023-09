The Chinese Room è il nuovo sviluppatore di Bloodlines 2

Paradox Interactive ha pubblicato un nuovo trailer di Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 con il quale ha ufficializzato il cambio di sviluppatore: il videogioco di ruolo ambientato nel World of Darkness è ora in lavorazione presso The Chinese Room.









La compagnia ha fatto sapere che il gameplay verrà mostrato il prossimo gennaio, mentre l’uscita del gioco è prevista nel corso dell’autunno del 2024 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Ciò significa che le versioni per PS4 e Xbox One sono state ufficialmente cancellate.

Il cambio di sviluppatore è avvenuto dopo la rimozione di Hardsuit Labs dai lavori di Bloodlines 2 avvenuta due anni fa. Da allora lo sviluppo è ripartito da zero con a capo The Chinese Room, lo studio britannico noto soprattutto per Dear Esther, Everybody’s Gone to the Rapture e Amnesia: A Machine for Pigs.