Final Fantasy XVI: annunciata la versione PC e due nuovi DLC

Final Fantasy XVI, sviluppato e pubblicato da Square Enix, è il nuovo capitolo della storica serie che ha visto la partecipazione di Naoki Yoshida, padre della quattordicesima iterazione. Il nuovo capitolo, recensito dal nostro Dan Hero, ha saputo raccontare la storia truculenta di Clive Rosfield e le sue varie diramazioni, in un mondo fantastico e denso di particolari. Questa notte, durante il PAX West 2023, sono stati per l’appunto annunciati i prossimi contenuti aggiuntivi dedicati alla campagna principale e la versione per PC.









Il nuovo capitolo, oltre a includere tanti contenuti aggiuntivi, è stato apprezzato grandemente dai fan di lunga data per la sua storia matura. Il team tende a precisare, infatti, che entrambi i DLC saranno a pagamento. Ancora, ovviamente, è complesso capire di cosa parleranno entrambi i contenuti aggiuntivi. Probabilmente, si dovrà attendere il Tokyo Games Show per scoprire ulteriori dettagli sul futuro della sedicesima fantasia finale.