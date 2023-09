Baldur's Gate 3, disponibile l'Accesso Anticipato su PS5

Baldur’s Gate 3, sviluppato e pubblicato da Larian Studios, è il nuovo capitolo del franchise uscito il mese scorso in anticipo su PC. Preparandosi a sbarcare sull’ammiraglia di Sony il prossimo 6 settembre 2023, il nuovo videogioco di ruolo a turni del team statunitense è ora in accesso anticipato per chi ha comprato la sua versione Deluxe, comprendente molte aggiunte.









Recensito dal nostro Dan Hero, l’opera si prepara ad affilare le lame e a presentarsi all’appuntamento con il resto dei giocatori dell’utenza di Sony. Catturando le tipiche caratteristiche che hanno reso l’high fantasy non soltanto una corrente letteraria, Baldur’s Gate 3 è certamente il gioco del momento anche se Starfield si sta preparando al lancio effettivo, fissato anch’esso al 6 settembre.