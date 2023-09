Starfield è ora disponibile

Starfield, sviluppato da Bethesda e pubblicato da Microsoft, è il nuovo videogioco intergalattico in esclusiva su Xbox e PC, presente anche nel catalogo di Xbox GamePass, cui si sono aggiunti di recente altre opere. Recensito dal nostro veterano Paolone, il nuovo videogioco del team statunitense porterà i giocatori in un Universo immenso e tutto da esplorare.









Nell’anno 2330, l’umanità si è avventurata oltre il Sistema Solare, insidiandosi in nuovi pianeti e divenendo una specie interstellare. In questo contesto ti unirai a Constellation, l’ultimo gruppo di esploratori spaziali alla ricerca di rari manufatti sparsi per la galassia, attraversando enormi distanze nel più grande e ambizioso gioco di Bethesda Game Studios di sempre. Uno sviluppo iniziato più di venticinque anni fa.