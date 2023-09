Gris è giocabile da Xbox GamePass

Il videogioco intimista di Nomada Studio, Gris, è ora disponibile per gli iscritti al servizio della casa di Redmond. Per chi ne sentisse parlare per la prima volta, si tratta di un’avventura a scorrimento pubblicata da Devolver Digital, una fucina di talenti inestimabile nel mercato dei videogiochi. Arrivato di recente anche nella sua versione next gen, Gris racconta le vicende tristi di una ragazza che attraversa le fasi del tutto.









Proprio come Under The Waves, anche se in un modo originale e differente, la storia raccontata da Nomada Studio mette al centro l’accettazione dopo la morte di una persona cara, con cui la protagonista si ritrova a stretto contatto, rivivendo alcuni attimi della sua esistenza, oltre al suo più grande amore. Oltre a consigliare di munirvi di fazzoletti, quest’opera