The Elder Scrolls Online, ecco il nuovo aggiornamento

Dopo l’ultimo contenuto aggiuntivo Necrom, raccontato dal nostro Simone Rampazzi, The Elder Scrolls Online quest’oggi si aggiorna con nuove attese migliorie per gli appassionati. Questo aggiornamento include miglioramenti a missioni e contenuti per i nuovi giocatori, tra cui una serie di modifiche che riducono la quantità e la frequenza delle missioni proposte a personaggi di basso livello. Inoltre, sono stati migliorati anche i PNG di Tamriel in grado di trasportare i personaggi a destinazione.









Oltre ai miglioramenti a missioni e contenuti, l’aggiornamento 39 modifica anche alcuni tipi di oggetti per facilitarne la gestione. Ora si possono raggruppare gli oggetti del Crown Store simili utilizzando l’opzione “Stack All Items” e viene esplicitato meglio se un oggetto si può vendere o meno. L’aggiornamento, denominato 3, apporta diverse novità al PvP, tra cui notifiche di morte migliorate, Treasure Scamp Drop Boost e nuove ricompense che includono tre Monster Mask di Cyrodiil. In aggiunta agli aggiornamenti PvP, abbiamo apportato dei miglioramenti all’editor per le case,